Александра Богдановича переизбрали на пост главы ФХБ

Пресс-служба Федерации хоккея Беларуси объявила, что Александр Богданович сохранил за собой должность главы организации. Функционер возглавляет ФХБ с октября 2021 года.

«Было принято, что Александр Викторович будет руководить Федерацией хоккея Беларуси до 2030 года. Напомним, в отношении нашего хоккея ещё сохраняются санкции, однако они ослабли после майских рекомендаций Международного олимпийского комитета. Пока на международных стартах ждут наших юниоров и женские команды. Вопрос по допуску национальной команды ИИХФ отложила, по крайней мере, до осени.

Александр Богданович – именитый белорусский спортсмен, родился 29 апреля 1982 года в городском посёлке Елизово Осиповичского района Могилёвской области. Дважды становился медалистом Олимпийских игр. Вместе с младшим братом Андреем в Пекине-2008 они выиграли золото, а в Лондоне-2012 – серебро в гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000 м», — сказано в сообщении пресс-службы ФХБ, которое было опубликовано на портале Sport5.by.