Эмиль Гарипов вернулся в «Ак Барс» и будет работать тренером в системе клуба

Бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов вернулся в клуб и будет работать тренером вратарей МХК «Ирбис». Об этом сообщает пресс-служба фарм-клуба «Ак Барса» в телеграм-канале.

«Александр Щербина назначен главным тренером «Ирбиса», контракт со специалистом рассчитан на один год. Рафаэль Ахметов продолжит работу в качестве ассистента главного тренера, тренером защитников назначен Семён Рябов, тренером вратарей – Эмиль Гарипов. Тренером «Ирбиса» по физической подготовке продолжит работать Александр Илюхин», — сказано в сообщении пресс-службы «Ирбиса».

Гарипов — воспитанник «Ак Барса», в 2018 году хоккеист выигрывал Кубок Гагарина.