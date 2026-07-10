Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эмиль Гарипов вернулся в «Ак Барс» и будет работать тренером в системе клуба

Эмиль Гарипов вернулся в «Ак Барс» и будет работать тренером в системе клуба
Комментарии

Бывший голкипер «Ак Барса» Эмиль Гарипов вернулся в клуб и будет работать тренером вратарей МХК «Ирбис». Об этом сообщает пресс-служба фарм-клуба «Ак Барса» в телеграм-канале.

«Александр Щербина назначен главным тренером «Ирбиса», контракт со специалистом рассчитан на один год. Рафаэль Ахметов продолжит работу в качестве ассистента главного тренера, тренером защитников назначен Семён Рябов, тренером вратарей – Эмиль Гарипов. Тренером «Ирбиса» по физической подготовке продолжит работать Александр Илюхин», — сказано в сообщении пресс-службы «Ирбиса».

Гарипов — воспитанник «Ак Барса», в 2018 году хоккеист выигрывал Кубок Гагарина.

Материалы по теме
Нападающий Бывальцев высказался о своём переходе в «Ак Барс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android