Анкудинов высказал мнение, в каком клубе мог бы продолжить карьеру Евгений Кузнецов

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Анкудинов высказался о российском форварде Евгении Кузнецове, который находится в статусе свободного агента после ухода из уфимского «Салавата Юлаева». Ранее сообщалось, что Кузнецов может продолжить карьеру в «Нефтехимике».

— Женя — суперский хоккеист с сумасшедшим талантом. Он и в «Салавате» очень неплохо сыграл, а вот в «Металлурге» не пошло по ряду причин. Считаю, в Магнитогорске и не должно было получиться, потому что он не игрок Андрея Разина, а я работал с ним, знаю, какие у него требования. У Разина всё системно, нужны игроки конкретно под его хоккей, а Женя не тот хоккеист. В Уфе Кузнецов зашёл как надо, кто бы что ни говорил про его физическую подготовку. В плей‑офф Женя доказал свой уровень. Не знаю, почему он до сих пор не нашёл команду. Не думаю, что Женя просит сумасшедшие деньги, возможно, личность Кузнецова давит на кого‑то, боятся, что он не будет системным игроком. Все разговоры вокруг Жени о его качествах прилипают, хотя для КХЛ это очень весомая фигура, это бренд, узнаваемость. Прийти на игру и посмотреть на такого мастера — удовольствие для зрителя. Завершать карьеру Кузнецову точно рано, с его талантом, IQ, видением игры и сумасшедшими передачами он ещё поиграет года три‑четыре и будет не хуже многих.

— Какой клуб в России подойдёт Кузнецову?

— Ему надо найти тренера наподобие Виктора Козлова, который разрешает импровизацию, творить на льду. В КХЛ мало видел таких команд. Ему нужен хоккей, где нет определённой схемы в нападении, где дают играть. Он в «Вашингтоне» выходил в тройке с Сашей Овечкиным, где люди не по системе играли, — приводит слова Анкудинова «Матч ТВ».