«Исключительно проблемы клуба». Плющев — о восьмилетнем контракте Демидова с «Монреалем»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался о новом восьмилетнем контракте российского нападающего Ивана Демидова с «Монреаль Канадиенс». Зарплата Демидова в клубе составит $ 73,2 млн за восемь лет. Новый договор начнёт действовать с сезона-2027/2028.

«Иван Демидов – молодец! Он отлично сыграл в прошлом сезоне. То, что клуб предложил ему восьмилетний контракт – это исключительно проблемы клуба. Значит, они в него верят. Такой срок говорит, что Демидов этот контракт полностью оправдает. Демидов – человек, который всё сделал сам. Иван – молодец!» — приводит слова Владимира Плющева Vprognoze.