Защитник «Трактора» Дронов высказался об отъезде игроков из КХЛ в НХЛ

Защитник «Трактора» Григорий Дронов высказался об отъезде игроков из Континентальной хоккейной лиги в Северную Америку.

– Как ты относишься к тому, что сейчас вот такой тренд? Лига теряет много игроков. Говорят, что надо уезжать, когда ты готов. И, наверное, и Пинчук, и Канцеров в этом смысле уже как будто готовы были, да?

– Все говорят: готовым быть. Там люди в 18 лет играют в лиге, они готовы?

– Ну вот Шефер, не ожидал, что так будет играть, например.

– Каждый первый номер драфта, который играет первый сезон свой в 18 лет, все считают, что они готовы? Где он подготовился? В детской лиге?

– Ну, бывали же и такие примеры, когда берут и не получается вообще ничего. То есть кто-то сразу забирает, кто-то тыкается и не получается.

– Либо тебе дано там играть, ты сам этого хочешь, ты это доказываешь, вот тогда ты готов играть. То, что говорят, что здесь надо поиграть и ехать готовым…

– Это бред для тебя?

– Смотря там на людей 18-летних, которые выходят и играют после детских лиг в НХЛ. Ну а где они готовились тогда? Они же в КХЛ не играли. Мне кажется, [дело] в другом чём-то…

– Секрет, да?

– Да, подготовка, – сказал Дронов в видео на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».