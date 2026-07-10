«В каком-то смысле я польщён». Генменеджер «Анахайма» — о реакции на оффершит Карлссону

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик рассказал о своей реакции на оффершит нападающему Лео Карлссону от «Филадельфии Флайерз». 9 июля «утки» повторили контрактное предложение игроку от «Флайерз». Соглашение Карлссона с кэпхитом $ 18 млн рассчитано на пять лет. Таким образом, 21-летнрй швед стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

«Ну, это, мягко говоря, было неожиданно, но в каком-то смысле я польщён тем, что «Филадельфия» хотела заполучить такого замечательного игрока. Это означает, что мы проделываем очень хорошую работу. Мы считаем, что Лео в какой-то момент, и я бы не сказал, что в следующем году, но, думаю, что в течение этого контракта, покажет, что он элитный игрок, и это даст нам веские основания для объяснения того, почему мы повторили это предложение», – приводит слова Вербика официальный сайт «Анахайма».