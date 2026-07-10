Журналист высказался о том, что на Кубок Стэнли нанесли имена семьи владельца «Каролины»

Журналист Кен Кэмпбелл раскритиковал НХЛ и «Каролину Харрикейнз» за решение нанести на Кубок Стэнли имена семи членов семьи Дандон. Первыми на трофей нанесли имена владельца клуба Тома Дандона, его жены Верушки и детей Кейдена, Дакса, Дрю, Блейка и Тагана. Их имена стоят перед именами игроков и персонала, включая капитана команды, генерального менеджера и главного тренера.

«Когда НХЛ выпустит свой ежегодный сентиментальный рекламный ролик, показывающий, сколько мужества, отваги и упорного труда требуется для завоевания кубка, я надеюсь, что они также упомянут, что вы можете либо посвятить всю свою жизнь завоеванию кубка… либо быть ребёнком миллиардера, учеником средней школы.

Не стоит заблуждаться: «Каролина Харрикейнс» сделала это с одобрения НХЛ. Отдел хоккейных операций, возглавляемый Колином Кэмпбеллом, должен был утвердить каждое имя, которое появится на кубке. Вот что делает всю эту ситуацию ещё хуже», — написал Кэмпбелл на своей странице в социальной сети Х.

Отметим, что для нанесения имени на кубок нужно сыграть 41 матч в регулярном чемпионате или один матч в финале Кубка Стэнли, при этом команды могут подать заявку в НХЛ, чтобы сделать исключение. Так, на трофей не попало имя защитника Йоэля Нюстрёма, который провёл 38 игр в регулярке за «ураганов».