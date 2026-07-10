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Четырёхкратный призёр ЧМ по хоккею Рето Берра завершил карьеру в сборной Швейцарии

Четырёхкратный призёр ЧМ по хоккею Рето Берра завершил карьеру в сборной Швейцарии
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Вратарь сборной Швейцарии Рето Берра сообщил о завершении выступлений за национальную команду. На домашнем чемпионате мира 2026 года, который проходил с 15 по 31 мая, Швейцария в финале уступила Финляндии в овертайме со счётом 0:1.

«Чемпионат мира на родине стал для меня идеальным завершением этого прекрасного этапа. Возможность выступать перед своими болельщиками, видеть швейцарский флаг, слышать национальный гимн — это то, что я никогда не забуду.

Спасибо всем болельщикам, которые сопровождали нас и поддерживали на протяжении всего этого года. Спасибо всем тренерам, наставникам и товарищам по команде, все прекрасные моменты с вами останутся со мной навсегда.

Сейчас для меня наступил момент, когда нужно прислушаться к своему телу. В то же время пришло время уступить место молодым вратарям, дать возможность написать свою собственную историю в форме национальной сборной. Я от всего сердца желаю им тех же эмоций, которые довелось испытать мне», — написал Берра в своих социальных сетях.

Вместе со сборной Швейцарии 39-летний голкипер четырежды становился серебряным призёром чемпионатов мира (2013, 2018, 2024, 2026). Также он участвовал в трёх Олимпийских играх.

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