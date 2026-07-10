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Московское «Динамо» обменяло нападающего Ивана Зинченко в «Ладу»

Московское «Динамо» обменяло нападающего Ивана Зинченко в «Ладу»
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Московское «Динамо» и «Лада» произвели обмен, в результате которого в Тольятти переезжает нападающий Иван Зинченко. Бело-голубые взамен получат денежную компенсацию. Об этом сообщает сайт Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем регулярном чемпионате 24-летний форвард провёл 17 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. В прошедшем плей-офф на его счету три игры без набранных очков.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Иван сыграл 156 матчей, в которых забил 16 голов и сделал семь передач при показателе полезности «-11». Также игрок выступал в КХЛ за «Витязь» и СКА.

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