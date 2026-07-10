Лео Карлссон рассказал о реакции игроков «Анахайма» на его контракт

Нападающий «Анахайм Дакс» Лео Карлссон рассказал о реакции партнёров по команде на его контракт. 9 июля «утки» повторили контрактное предложение игроку от «Филадельфии Флайерз». Соглашение Карлссона с кэпхитом $ 18 млн рассчитано на пять лет. 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ.

«Не думаю, что была хоть одна негативная реакция. Все были очень рады за меня, очень взволнованы. Да, они просто сказали, что я это заслужил. Так что да, очень рады за меня и надеялись, что я останусь», – приводит слова Карлссона официальный сайт «Анахайма».

В минувшем регулярном чемпионате Лео провёл 70 матчей за «уток», в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «+4». Также на его счету 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков. Всего Карлссон сыграл 201 встречу в регулярках НХЛ, где заработал 141 (61+80) очко.