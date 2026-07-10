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Дронов объяснил, за счёт чего «Локомотив» два года подряд победил в финале Кубке Гагарина

Дронов объяснил, за счёт чего «Локомотив» два года подряд победил в финале Кубке Гагарина
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Защитник «Трактора» Григорий Дронов высказался об успехах «Локомотива». В мае ярославский клуб победил «Ак Барс» со счётом 4-2 в финальной серии Кубка Гагарина — 2026. Годом ранее «Локомотив» в финале плей-офф обыграл челябинский клуб (4-1).

– Как ты думаешь, в чём секрет «Локомотива»? Почему им так удаётся всё время выигрывать? Ты уже был близко к кубку в финале, в чём их секрет?
– Я не знаю, наверное, сказался их большой опыт.

В финале с ЦСКА [в 2022 году], помню, с «Магниткой» был такой же момент. Мы вели 3-1, вроде бы должны были и четвёртый забирать, но как-то всё надломилось и вся серия перевернулась с ног на голову.

Какие-то монстры против нас потом начали выходить. И вообще у нас не было ни ключей, ни подходов к ним. И мы отдали 3-4 серию. Я думаю, что вот этот опыт — он сказался тогда, и сейчас у «Локомотива», я думаю, то же самое, – сказал Дронов в видео на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».

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