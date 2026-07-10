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Гущин — о контракте с «Автомобилистом»: думал о том, чтобы летом вернуться в Россию

Гущин — о контракте с «Автомобилистом»: думал о том, чтобы летом вернуться в Россию
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Нападающий Данил Гущин высказался о подписании контракта с «Автомобилистом» на два года. Россиянин играл в Северной Америке с 2018-го и стал свободным агентом 1 июля, когда истёк срок его соглашения с «Колорадо Эвеланш».

– Ты возвращаешься в свой родной город, насколько для тебя приятно продолжить карьеру именно в «Автомобилисте»?
– Конечно, приятно. Думаю, даже вдвойне приятно здесь продолжить карьеру, потому что всегда после сезона прилетал первым рейсом в Екатеринбург, чтобы подольше побыть дома с друзьями, с родственниками. А сейчас так получилось, что здесь ещё и играть буду. Поэтому мне тут всё нравится, и я рад, что вернулся домой!

– Тяжело ли далось решение о возвращении в Россию?
– Да на самом деле не тяжело. Я уже по ходу прошедшего сезона, если честно, думал о том, чтобы летом вернуться. Думал во время сезона, что буду делать на следующий год. А потом агенты провели переговоры – и всё решилось, — приводит слова Гущина сайт «Автомобилиста».

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