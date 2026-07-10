«Процесс затянулся слишком надолго». Берюбе — о переговорах с «Эдмонтоном»

Бывший главный тренер «Сент-Луис Блюз» и «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе рассказал о переговорах по поводу должности главного тренера «Эдмонтон Ойлерз». Этот пост в итоге занял Майк Бэбкок.

«Всё было хорошо. У меня состоялись продуктивные беседы со Стэном Боумэном и Джеффом Джексоном. Мы довольно долго обсуждали различные вопросы. Но в итоге процесс затянулся слишком надолго, и я вышел из него. Решение так или иначе предстояло принимать им.

Но для меня это был очень полезный опыт. Я никогда раньше не встречал этих парней. Знакомство с новыми людьми – это всегда полезно. Они могут узнать тебя получше. Ведь кто знает – может, когда-нибудь доведётся встретиться ещё раз. Когда они будут руководить этой же командой или какой-нибудь другой», – приводит слова Берюбе Sportskeeda.