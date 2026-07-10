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Генменеджер «Анахайма»: наша цель — подписать контракт с Каттером Готье

Генменеджер «Анахайма»: наша цель — подписать контракт с Каттером Готье
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Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик высказался о ситуации с контрактом нападающего Каттера Готье. 22-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Сообщалось, что его зарплата по новому соглашению может составлять $ 15 млн и выше.

«Наша цель – подписать контракт с Каттером. Очевидно, что мне придётся поработать, чтобы мы уместились [под потолок зарплат]. У меня есть два с половиной месяца на это. Мы будем заниматься этим процессом до конца межсезонья», – приводит слова Вербика сайт «Анахайма».

В минувшем регулярном чемпионате Готье провёл 76 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 28 результативных передач. В прошедшем плей-офф на его счету 12 (4+8) очков в 12 играх.

Ранее «Дакс» сохранили за собой форварда Лео Карлссона, повторив предложение на пять лет и $ 90 млн, сделанное «Филадельфией Флайерз».

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