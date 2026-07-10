Вратарь «Кэнакс» Толопило: Ванкувер — один из лучших городов в НХЛ

Белорусский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило поделился своими впечатлениями от игры в Северной Америке.

– Какой город в Северной Америке произвёл на тебя самое сильное впечатление?

– Однозначно Ванкувер. Мне кажется, практически все хоккеисты говорят, что это один из лучших городов в НХЛ. Здесь есть океан, горы, мягкий климат. Зимой почти нет снега, хотя часто идут дожди.

Захотел покататься на лыжах – сорок минут и ты уже в горах. Летом можно отдыхать у океана. Плюс невероятная природа. Можно даже съездить посмотреть на китов или косаток. Не так много мест в мире, где всё это находится рядом.

– А если говорить о хоккейных аренах?

– Больше всего впечатлил Монреаль. Для меня это лучшая арена, на которой доводилось играть.

– Говорят, что «Роджерс Арена», на которой играет «Ванкувер», уже немного устарела.

– Возможно. Но когда трибуны заполняются болельщиками, создаётся отличная атмосфера. Это самое главное, – приводит слова Толопило Sport5.by.