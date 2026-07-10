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«Торонто» уволил 11 человек, входивших в управленческий штаб клуба — Toronto Sun

«Торонто» уволил 11 человек, входивших в управленческий штаб клуба — Toronto Sun
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«Торонто Мэйпл Лифс» уволил ряд сотрудников, входивших в управленческий штаб клуба. Как сообщает Toronto Sun, руководство покинули 11 человек.

Среди них ассистенты генерального менеджера Дэррил Меткалф и Хэйли Викенхайзер, директор по развитию игроков Даниэль Гойетт, директор по молодёжному скаутингу Марк Лич и старший советник по работе с игроками Дэйв Моррисон. Также были уволены несколько скаутов и сотрудников отдела исследований и разработок.

«В рамках текущей оценки состояния дел в организации мы приняли непростое решение – расстаться с некоторыми коллегами. Эти решения никоим образом не затрагивают вопрос преданности этих людей общему делу. Мы искренне благодарны им за всё, что они привнесли в организацию, и желаем им всего наилучшего в будущем», – приводит слова генерального менеджера клуба Джона Чайки Toronto Sun.

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