Белорусские игроки НХЛ провели тренировку с Александром Лукашенко

Белорусские хоккеисты, выступающие в НХЛ, провели тренировку с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Напомним, что завтра, 11 июля, состоится матч хоккейных звёзд в Витебске.

Вместе с главой государства на лёд вышли нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Алексей и Илья Протасы, форвард «Калгари Флэймз» Егор Шарангович, вратарь «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов, голкипер «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило, нападающий «Юты Маммот» Егор Бориков и форвард Вадим Мороз.

Хоккей является одним из основных увлечений Лукашенко. Он регулярно тренируется и принимает участие в товарищеских матчах. Чаще всего Александр Григорьевич играет на позиции крайнего нападающего.