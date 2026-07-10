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Белорусские игроки НХЛ провели тренировку с Александром Лукашенко

Белорусские игроки НХЛ провели тренировку с Александром Лукашенко
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Белорусские хоккеисты, выступающие в НХЛ, провели тренировку с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Напомним, что завтра, 11 июля, состоится матч хоккейных звёзд в Витебске.

Вместе с главой государства на лёд вышли нападающие «Вашингтон Кэпиталз» Алексей и Илья Протасы, форвард «Калгари Флэймз» Егор Шарангович, вратарь «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов, голкипер «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило, нападающий «Юты Маммот» Егор Бориков и форвард Вадим Мороз.

Хоккей является одним из основных увлечений Лукашенко. Он регулярно тренируется и принимает участие в товарищеских матчах. Чаще всего Александр Григорьевич играет на позиции крайнего нападающего.

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