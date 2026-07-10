Форвард «Автомобилиста» Гущин: надеюсь, моя адаптация в КХЛ пройдёт быстро и не затянется

Нападающий «Автомобилиста» Данил Гущин выразил надежду, что его адаптация в КХЛ пройдёт быстро. Россиянин играл в Северной Америке с 2018-го и стал свободным агентом 1 июля, когда истёк срок его соглашения с «Колорадо Эвеланш».

– Насколько пристально следил за КХЛ и «Автомобилистом», выступая в Северной Америке?

– Ну, я скажу честно, пристально не следил. Но просто из-за того, что я из Екатеринбурга, всегда болел за «Автомобилист». В Америке всегда с русскими пацанами, которые были в команде, с утра перекидывались парой слов, кто как сыграл в КХЛ. Все в основном болели за свои команды – кто из каких городов.

Немного хайлайты смотрел, но не так чтобы каждый день. Плей-офф посматривал. Когда «Автомобилист» играл с «Салаватом Юлаевым», посмотрел пару игр.

– Хорошо ли ты себе представляешь уровень КХЛ и как думаешь, легко ли пройдёт твоя адаптация в этой лиге, ведь здесь ты ещё не играл?

– Я думаю, адаптация нужна любому хоккеисту, в какой бы лиге он ни играл. Просто она, надеюсь, пройдёт у меня как можно быстрее и не затянется. А так представление есть только по играм, которые я видел вживую, когда ходил на матчи КХЛ в сентябре пару лет назад.

В принципе, хоккей хоккеем, даже не знаю пока, что сказать. Честно, лучше ничего не буду говорить, потому что я правда ни одной игры не сыграл здесь и не могу оценивать. Когда проведу несколько игр, тогда можно уже будет обсудить это, – приводит слова Гущина официальный сайт «Автомобилиста».