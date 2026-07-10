Вербик высказался о том, что Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик высказался о том, что нападающий Лео Карлссон стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ. 9 июля «утки» повторили контрактное предложение игроку от «Филадельфии Флайерз». Соглашение Карлссона с кэпхитом $ 18 млн рассчитано на пять лет.

«Не думаю, что это продлится очень долго. Есть много других молодых звёзд, и, вероятно, скоро там появятся и действительно хорошие ветераны, и рынок снова изменится. Поэтому, я думаю, если посмотреть на всё это, потолок зарплат растёт, и на рынке придётся вносить коррективы всем, будь то менеджеры, агенты или игроки, корректировки будут внесены повсеместно.

В какой-то момент рынок стабилизируется и у нас будет действительно хорошее представление о том, какая компенсация будет у каждого игрока в будущем», – приводит слова Вербика официальный сайт «Анахайма».