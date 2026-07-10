Берюбе — о «Торонто» в сезоне-2025/2026: не собираюсь говорить, что всё было отлично

Бывший главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе оценил результаты клуба в прошлом сезоне НХЛ. Специалист возглавлял «Мэйпл Лифс» с 2024 года, в мае 2026-го он был отправлен в отставку. В минувшем регулярном чемпионате команда заняла предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции.

«Не собираюсь сидеть здесь и говорить, что у нас всё было отлично, – это не так. Мы провели хороший сезон, но в целом я всё равно не чувствовал, что мы достигли того уровня, который позволил бы нам не просто выйти в плей-офф, а действительно добиться там успеха и побеждать.

Такой хоккей соответствует моему видению игры. Я убеждён, что именно так команда должна действовать, чтобы успешно выступать в плей-офф. Очевидно, это не сработало. Мы попытались изменить некоторые вещи и заставить игроков играть немного по-другому. Я старался максимально пойти им навстречу, но, если бы у меня была возможность всё переиграть, я бы никогда этого не сделал», – приводит слова Берюбе Sportskeeda.