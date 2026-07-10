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«Айлендерс» предложили болельщикам разработать дизайн третьей формы на сезон-2027/2028

«Айлендерс» предложили болельщикам разработать дизайн третьей формы на сезон-2027/2028
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«Нью-Йорк Айлендерс» объявили конкурс среди болельщиков по разработке дизайна третьей формы клуба на сезон-2027/2028. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это первый случай в истории лиги, когда на конкурс выносится создание концепта всего свитера, а не только логотипа.

На специальном сайте с помощью онлайн-конструктора фанаты могут создать свой вариант формы, используя исторические логотипы, нашивки, официальные шрифты «Айлендерс» и широкую цветовую палитру. Заявки будут приниматься до 24 июля. После отбора пяти финалистов в августе состоится голосование болельщиков. Победитель конкурса получит готовый свитер с автографами, а также билеты на один из матчей.

«Болельщики «Айлендерс» — одни из самых страстных в спорте. Их эмоциональная вовлечённость – сердце нашей франшизы. С помощью этого конкурса мы разрушаем традиционные границы и приглашаем болельщиков непосредственно в дизайнерскую студию, чтобы сделать то, чего раньше в НХЛ никогда не делалось. Наша новая третья форма будет принадлежать исключительно болельщикам, она будет создана на основе их эмоций и выбрана их голосами», – приводит слова президента клуба по коммерческим операциям Келли Чизмана официальный сайт НХЛ.

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