«Монреаль» заключил двухлетний контракт новичка с Богданом Конюшковым

«Монреаль Канадиенс» подписал двухлетний контракт новичка с российским защитником Богданом Конюшковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Сезон-2026/2027 хоккеист проведёт в аренде в «Торпедо».

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний защитник провёл 67 матчей за нижегородский клуб, отметившись семью заброшенными шайбами и 31 результативными передачами. В прошедшем плей-офф на его счету 10 игр и пять ассистов. Всего в КХЛ Богдан сыграл 292 матча, в которых набрал 120 (19+101) очков при полезности «-26».

Конюшков был выбран «Монреалем» в четвёртом раунде под общим 110-м номером на драфте НХЛ 2023 года.