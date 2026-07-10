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Вратарь «Ванкувера» Толопило: в Канаде не каждый ребёнок может заниматься хоккеем

Вратарь «Ванкувера» Толопило: в Канаде не каждый ребёнок может заниматься хоккеем
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Белорусский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило сравнил хоккейные школы Беларуси и Канады.

– Что тебе дала белорусская хоккейная школа?
– Самое главное – она дала мне шанс. Возможность заниматься тем, что сегодня стало делом всей моей жизни. Она позволила проявить себя и вырасти в профессионального хоккеиста.

Сейчас я играю в Канаде и знаю семьи, в которых дети занимаются хоккеем. Они рассказывают, что там практически всё платное: школы, тренировки. Не каждый ребёнок может позволить себе заниматься, даже если очень этого хочет.

В Беларуси в этом плане созданы хорошие условия. Даже если семья не самая обеспеченная, но ребёнок талантливый, у него всё равно есть возможность играть, развиваться и в будущем стать профессионалом, – приводит слова Толопило Sport5.by.

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