Форвард Эй Джей Грир прокомментировал свой контракт с «Анахаймом»

Нападающий Эй Джей Грир высказался о своём контракте с «Анахайм Дакс». Форвард перешёл из «Флориды Пантерз» в результате обмена и подписал с «утками» соглашение на четыре года с кэпхитом $ 4,25 млн.

«Я хочу помогать людям вокруг себя и побеждать. У нас в команде действительно есть отличные ветераны. Да, команда молодая, но в раздевалке хватает опытных лидеров. Достаточно посмотреть на таких игроков, как Крис Крайдер и Алекс Киллорн. Это хоккеисты высочайшего уровня, и я уверен, что молодёжь будет впитывать их опыт словно губка. Я лишь хочу внести свой вклад в этот процесс.

Я не хочу прийти и что-то нарушить. Я действительно хочу вписаться и стать частью большой картины, которая строится в «Анахайм Дакс», – приводит слова Грира официальный сайт НХЛ.