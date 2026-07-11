Винсент Трочек высказался о своём переходе в «Юту»

Нападающий «Юты Маммот» Винсент Трочек прокомментировал свой переход в клуб из Солт-Лейк-Сити. Ранее американский форвард выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз» и «Флориду Пантерз».

«Очевидно, что у этой команды большой потенциал, за последние несколько лет они добились больших успехов. Это очень хорошая молодая команда. И я думаю, что для меня самое важное — попасть в команду, у которой есть шанс на победу [в Кубке Стэнли]. Каждый год, когда ты приезжаешь в тренировочный лагерь для подготовки к сезону, твоя цель — выиграть этот трофей. По-другому просто не бывает», — приводит слова Трочека официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

1 июля «Рейнджерс» обменяли Трочека на защитника Шона Дурзи, нападающего Коула Бодуана и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года.