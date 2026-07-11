Daily Faceoff: контракт Ивана Демидова с «Монреалем» — лучший в межсезонье НХЛ

Известный онлайн-портал Daily Faceoff составил рейтинг лучших контрактов, заключённых клубами НХЛ в текущее межсезонье. В него вошли в том числе сделки с ограниченно свободными агентами и соглашения, подписанные до 1 июля. Так, на первое место портал поставил российского нападающего клуба «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова, который подписал соглашение на восемь лет с кэпхитом $ 9,125 млн.

Следом идут Брандт Кларк («Лос-Анджелес Кингз», пять лет и $ 7,4 млн), Зак Бенсон («Баффало Сэйбрз», семь лет и $ 7,5 млн), Джордан Спенс («Оттава Сенаторз» — четыре года и $ 5 млн), Ээту Луостаринен («Флорида Пантерз», восемь лет и $ 5 млн).