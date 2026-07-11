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Игорь Кравчук выразил мнение, что сейчас с клубами КХЛ жёстко конкурируют команды АХЛ

Игорь Кравчук выразил мнение, что сейчас с клубами КХЛ жёстко конкурируют команды АХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук выразил мнение, что сейчас с клубами КХЛ жёстко конкурируют команды АХЛ с точки зрения трансферов игроков.

— В последние годы вы работали тренером в ЦСКА и «Спартаке», интересен ваш взгляд из Северной Америки на трансферы в этих клубах и в КХЛ в целом.
— В первую очередь скажу, что в НХЛ очень мощно работает рынок свободных агентов. Потолок зарплат практически каждый год повышается, экономика лиги в порядке, контракты стремительно растут, на рынок закачиваются большие деньги. С этой точки зрения КХЛ, может быть, не так комфортно, как лет 10 назад, когда с североамериканского рынка – прежде всего АХЛ – можно было делать интересные приобретения. Теперь же даже со стороны АХЛ – жёсткая конкуренция, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.Ru.

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