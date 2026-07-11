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Андерс Ли объяснил свой переход в «Юту» после 14 лет в «Айлендерс»

Андерс Ли объяснил свой переход в «Юту» после 14 лет в «Айлендерс»
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Нападающий «Юты Маммот» Андерс Ли прокомментировал свой переход в клуб из Солт-Лейк-Сити. Ранее американский форвард выступал за «Нью-Йорк Айлендерс» на протяжении 14 лет. Зарплата Ли в «Юте» составит $ 5,4 млн в год по трёхлетнему контракту.

«Как игрок, выступающий против них последние несколько лет, могу сказать, что каждый год они делают шаг вперёд. По их результатам в прошлом году и в плей-офф видно, что их окно возможностей открывается. Для меня это было очень важно — попасть в команду, у которой есть шанс на победу», — приводит слова Андерса Ли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне Ли набрал 42 очка (19 голов и 23 результативные передачи) в 82 матчах НХЛ.

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