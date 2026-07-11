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«Я буду скучать по нему». Ткачук прокомментировал переход Сергея Бобровского в «Торонто»

«Я буду скучать по нему». Ткачук прокомментировал переход Сергея Бобровского в «Торонто»
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Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высказался о переходе российского вратаря Сергея Бобровского в «Торонто Мэйпл Лифс». 1 июля голкипер вышел на рынок свободных агентов и подписал трёхлетний контракт с канадским клубом. До этого он выступал за «Флориду», с которой дважды выиграл Кубок Стэнли (2024, 2025).

«Бобби был нашей опорой. Победы в Кубке Стэнли изменили нашу жизнь навсегда. Без него мы бы не выиграли. Он был парнем, влияющим на результат. Тем самым игроком, на которого команда всегда могла положиться. Он выручал нас много раз и принёс нам много побед, когда мы не наиграли на них. Выдающийся, потрясающий партнёр по команде. Он всегда выкладывается на полную – в спортзале, на льду, везде. Я буду по нему скучать. Это невероятный парень. «Торонто» заполучил отличного игрока», — приводит слова Ткачука Sportskeeda.

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