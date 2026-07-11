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В «Юте» прокомментировали переход в клуб двух форвардов

В «Юте» прокомментировали переход в клуб двух форвардов
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Генеральный менеджер «Юты Маммот» Билл Армстронг прокомментировал переход в клуб нападающих Винсента Трочека и Андерса Ли.

«Для нашей организации это знаменательный момент – мы приветствуем двух выдающихся игроков. Наша цель всегда оставалась неизменной – бороться за Кубок Стэнли и в конечном итоге выиграть его. Я чувствую, что с этими двумя игроками мы стали на шаг ближе к этой цели. Нам нужно стать сильнее, если мы хотим пройти первый раунд плей-офф. Они сочетают жёсткость с мастерством и могут превзойти соперника как физически, так и психологически. Именно это нам и требуется», – приводит слова Армстронга сайт НХЛ.

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