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Вячеслав Фетисов дал совет ФХР по допуску российских хоккеистов

Вячеслав Фетисов дал совет ФХР по допуску российских хоккеистов
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Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Федерации хоккея России (ФХР) стоит взять пример с других спортивных организаций страны, которые добились права выступать в международных соревнованиях с национальной символикой. Ранее стало известно, что МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

«Я не знаю, кто в ФХР ведёт переговоры с международной федерацией. Но мы же видим, что многие наши федерации по другим видам спорта, которые имеют хорошие отношения с международными структурами, уже получили право на выступления с флагом и гимном. И это ведь хороший пример. Я думаю, что всем в мире было бы интересно участие сборной России в чемпионате мира. Национальная хоккейная лига ведь показывает пример того, что все члены международной хоккейной семьи играют в Северной Америке. И в командах между ними нет никаких конфликтов и хейта, как это бывает в нынешних реалиях. Хотя они играют в брутальный вид спорта, где можно кого-то и покалечить. Но ничего такого между ними не происходит», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

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