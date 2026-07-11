«Спартак» заключил трёхлетний контракт с нападающим Мансуровым

Пресс-служба хоккейного «Спартака» сообщила, что клуб заключил новое соглашение с нападающим Демидом Мансуровым. Новый двусторонний контракт рассчитан на три года.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва заключил новый двусторонний контракт с Демидом Мансуровым на три года! В минувшем сезоне наш 25-летний центрфорвард составил отличную связку с Данилом Пивчулиным, набрав 11 (5+6) очков в 34 матчах, и стал одним из лучших игроков команды по показателю полезности.

Также Мансуров (196 см, 87 кг) набрал 28 (11+17) очков в 49 матчах за фарм-клуб «Спартака» воскресенский «Химик». Напомним, Демид выступает в системе красно-белых с 2023 года, став чемпионом и дважды серебряным призёром плей-офф ВХЛ. Желаем нашему универсальному форварду крепкого здоровья, отличной игры и много новых побед с командами системы ХК «Спартак» Москва!» — сказано в сообщении пресс-службы красно-белых.