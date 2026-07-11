«Автомобилист» объявил о возвращении Алексея Макеева в систему клуба

Пресс-служба «Автомобилиста» объявила о подписании контракта с 34-летним нападающим Алексеем Макеевым. Форвард заключил однолетнее соглашение и будет выступать за команду «Горняк-УГМК».

«Опытный форвард Алексей Макеев заключил с нашим клубом односторонний контракт ВХЛ и будет выступать в составе команды «Горняк-УГМК». Соглашение рассчитано на один сезон. Алексей Макеев прекрасно знаком уральским болельщикам. Уроженец города Новоуральск Свердловской области провёл в основном составе «Автомобилиста» в КХЛ в общей сложности пять сезонов, а в 2024 году стал вместе с нашей командой бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России», — сказано в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».