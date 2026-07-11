Российская хоккеистка подписала контракт с клубом «Гамильтон»

Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с клубом Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Гамильтон». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба в социальных сетях. Соглашение с хоккеисткой рассчитано на один год.

Шохиной 29 лет, в июне 2025 года она была выбрана во втором раунде под общим 13-м номером клубом «Оттава» и подписала контракт с клубом в июле. В январе она была обменяна в «Ванкувер». В 2024 году Шохина вместе с санкт-петербургским клубом «Динамо-Нева» стала чемпионкой Женской хоккейной лиги. Шохина является трёхкратной победительницей Универсиады в составе сборной России.