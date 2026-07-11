Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российская хоккеистка подписала контракт с клубом «Гамильтон»

Российская хоккеистка подписала контракт с клубом «Гамильтон»
Комментарии

Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с клубом Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Гамильтон». Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба в социальных сетях. Соглашение с хоккеисткой рассчитано на один год.

Шохиной 29 лет, в июне 2025 года она была выбрана во втором раунде под общим 13-м номером клубом «Оттава» и подписала контракт с клубом в июле. В январе она была обменяна в «Ванкувер». В 2024 году Шохина вместе с санкт-петербургским клубом «Динамо-Нева» стала чемпионкой Женской хоккейной лиги. Шохина является трёхкратной победительницей Универсиады в составе сборной России.

Материалы по теме
«Я буду скучать по нему». Ткачук прокомментировал переход Сергея Бобровского в «Торонто»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android