Московское «Динамо» подписало контракты с Блажиевским и Тертышным

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что московское «Динамо» подписало контракты с защитником Артёмом Блажиевским и нападающим Никитой Тертышным. Блажиевский ранее выступал за «Авангард», а Тертышный — за «Адмирал».

«Блажиевский и Тертышный стали игроками московского «Динамо». Московское «Динамо» заключило двухлетний контракт с защитником Артёмом Блажиевским. В прошедшем сезоне 32-летний игрок обороны провёл 78 матчей за «Авангард», в которых набрал 18 (5+13) очков с показателем полезности «+2». Всего в КХЛ на его счету 680 матчей, 142 (42+100) очка. Также новичком команды стал нападающий Никита Тертышный, с ним заключён однолетний контракт. В сезоне-2025/2026 28-летний форвард набрал 22 (9+13) очка в 55 матчах за «Адмирал», всего в КХЛ у него 293 игры и 128 (59+69) очков», — сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.