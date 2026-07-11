Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук выделил один переход в КХЛ в это межсезонье, отметив норвежского вратаря Хенрика Хёукеланна, который стал игроком «Трактора».

— Какие переходы в КХЛ отметили для себя?

— Было много дискуссий вокруг «Трактора» и подписания первого норвежского голкипера Хёукеланна. Я бы отдал Челябинску должное в том плане, что ему удалось договориться с лучшим вратарём последнего чемпионата мира. Не сомневаюсь, что претенденты на Хёукеланна были, всё-таки чемпионат мира – даже в его нынешнем состоянии – не последнее соревнование в мировом спорте. Если ты себя мощно показываешь на таком турнире, то спрос обеспечен – как минимум в Европе, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.Ru.