Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Анкудинов: пока зовут в НХЛ, надо ехать. В «Спартак» Морозов всегда успеет вернуться

Анкудинов: пока зовут в НХЛ, надо ехать. В «Спартак» Морозов всегда успеет вернуться
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» и «Салавата Юлаева» Андрей Анкудинов высказался о форварде Иване Морозове. «Спартак» 1 июля сообщил, что Морозов расторгнул контракт по своей инициативе. Права на 26‑летнего нападающего в КХЛ закреплены за московским клубом до конца сезона‑2030/2031.

«История с допингом не помешала Морозову остаться на топовом уровне. Желание играть в НХЛ объяснимо: живёшь один раз, и, если не попробуешь, будешь потом жалеть об этом. Пусть едет и доказывает. Пример Павла Дорофеева в самый раз: человек поехал в систему «Вегаса», потаскался по «вышкам» и сейчас получил контракт на $ 11 млн. Так что пока зовут в НХЛ, надо ехать. В «Спартак» Морозов всегда успеет вернуться, его будут ждать с распростёртыми объятиями. Иван всегда стабилен, ниже своего уровня не играет. Мне кажется, он общался с Алексеем Жамновым, и тренер, сам игравший в НХЛ, не будет зарубать мечту и шанс игрока», — приводит слова Анкудинова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Анкудинов высказал мнение, в каком клубе мог бы продолжить карьеру Евгений Кузнецов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android