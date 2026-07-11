Анкудинов: пока зовут в НХЛ, надо ехать. В «Спартак» Морозов всегда успеет вернуться

Бывший нападающий «Спартака» и «Салавата Юлаева» Андрей Анкудинов высказался о форварде Иване Морозове. «Спартак» 1 июля сообщил, что Морозов расторгнул контракт по своей инициативе. Права на 26‑летнего нападающего в КХЛ закреплены за московским клубом до конца сезона‑2030/2031.

«История с допингом не помешала Морозову остаться на топовом уровне. Желание играть в НХЛ объяснимо: живёшь один раз, и, если не попробуешь, будешь потом жалеть об этом. Пусть едет и доказывает. Пример Павла Дорофеева в самый раз: человек поехал в систему «Вегаса», потаскался по «вышкам» и сейчас получил контракт на $ 11 млн. Так что пока зовут в НХЛ, надо ехать. В «Спартак» Морозов всегда успеет вернуться, его будут ждать с распростёртыми объятиями. Иван всегда стабилен, ниже своего уровня не играет. Мне кажется, он общался с Алексеем Жамновым, и тренер, сам игравший в НХЛ, не будет зарубать мечту и шанс игрока», — приводит слова Анкудинова «Матч ТВ».