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Инсайдер поделился мнением о будущем Маклина Селебрини в «Сан-Хосе»

Инсайдер поделился мнением о будущем Маклина Селебрини в «Сан-Хосе»
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Известный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман поделился мнением о будущем контракте нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини. Клуб может продлить соглашение с 20-летним канадцем с 1 июля текущего года. Фридман выразил мнение, что соглашение будет оформлено до 1 июля следующего года, когда нападающий может стать ограниченно свободным агентом и получить оффершит.

«Как пройдут его переговоры с «Сан-Хосе»? Они скажут: «Маклин, ты заслуживаешь максимальный контракт. На миллиард процентов. Но есть ли какой-то способ заключить сделку, не доходя до максимальной суммы? Чтобы мы могли кое-что сделать для остальной команды», — приводит слова Фридмана San Jose Hockey Now.

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