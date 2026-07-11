Игорь Кравчук рассказал, что его настораживает в переходе Хёукеланна в «Трактор»

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о переходе норвежского голкипера Хенрика Хёукеланна в челябинский «Трактор».

— Хёукеланн станет звездой КХЛ?

— Всё, что касается вратарей – терра инкогнита (нечто неизвестное. — Прим. «Чемпионата»). У них своя психология, свой тренировочный процесс, свои «фишки». Но раз норвежец был в порядке на уровне чемпионата мира, значит, он способен показать себя и в КХЛ. При этом вижу и один настораживающий фактор.

— Какой?

— Удивило, что норвежца после такого чемпионата мира не взяли в Северную Америку. В НХЛ он не задрафтован, значит, посмотреть в своей системе его мог бы любой клуб лиги. Вообще в Северной Америке скаутинг работает на высшем уровне, каждый игрок просвечивается, видят все его плюсы и минусы. Особенно это касается вратарей. Тем не менее норвежец остался в Европе. Значит, или сработали какие-то сдерживающие факторы – вряд ли это возраст, или к чемпионатам мира со стороны НХЛ стало более прохладное отношение, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.Ru.