«Ещё не поздно перезапустить карьеру». Кравчук — об Иване Федотове в «Спартаке»

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о переходе вратаря Ивана Федотова в «Спартак». 29-летний голкипер в прошлом сезоне играл в АХЛ. Красно-белые заключили с ним договор на два года. Отметим, что из-за пребывания в армии Федотов полностью пропустил сезон-2022/2023.

— Что будет с Федотовым в «Спартаке»?

— В «Спартаке» до прихода Георгиева были проблемы во вратарской линии. Нет голкипера – нет и меньшинства, нет по большому счёту и других компонентов командной игры. Теперь Георгиев ушёл – и на его место взят Федотов. Пожелаю Ивану начать с чистого листа – прежде всего в плане психологии.

— Для вас стало сюрпризом, что в Северной Америке у него не получилось?

— Здесь очень важен правильный выбор момента отъезда. Возьмите для сравнения двух вратарей ЦСКА – Сорокина и Федотова. Первый всё выиграл, выбрал очень точное время для отъезда в НХЛ – и теперь претендует на приз лучшего вратаря этой лиги. Для меня стало загадкой, что Федотов отправился в НХЛ после такого тяжёлого сезона в ЦСКА. В окружении голкипера не нашлось правильного консультанта или же он не стал к окружающим прислушиваться. В итоге потеряны ещё два года карьеры. Но Ивану всего 29 лет, для вратаря это отличный возраст. Ещё не поздно перезагрузить карьеру, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.Ru.