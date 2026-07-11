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Иван Зинченко — об уходе из «Динамо»: хоккей — это не только игра, но и бизнес

Иван Зинченко — об уходе из «Динамо»: хоккей — это не только игра, но и бизнес
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Нападающий Иван Зинченко прокомментировал свой переход из московского «Динамо» в тольяттинскую «Ладу». Форвард выступал за бело-голубых с января 2026 года после обмена из СКА.

«От всей души благодарен каждому болельщику за поддержку и нереальную атмосферу на домашней арене. Вы, как и мы, выкладывались на каждой игре и всё время рвали голосовые связки, чтобы гнать нас вперёд. Я такого нигде в лиге не видел, вы очень крутые!

Спасибо за это маленькое, но очень крутое совместное время! За эти четыре месяца вы приняли меня в настоящую семью. Хоккей — это не только игра, но и бизнес, порой наши дороги расходятся. Никогда не забуду этот промежуток карьеры, ещё обязательно увидимся!» — приводит слова Зинченко пресс-служба «Динамо».

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