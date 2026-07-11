«Это нормально, если выгодно». Щитов — об увеличении числа рекламных пауз в КХЛ

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о рекламных паузах во время матчей КХЛ и НХЛ.

«Много ли рекламы при просмотре НХЛ? Для себя не вижу в этом никакого дискомфорта. Игру же просто так никто не останавливает, когда кто-то владеет шайбой. В определённый момент происходит пауза в матче, а потом идёт реклама. Ничего в этом такого нет. Это нормально, не обращаю на это внимания. Без рекламы ничего не возможно.

Увеличить ли количество рекламных пауз в КХЛ – будет зависеть от ситуации в стране. Будет ли это целесообразно. Если это выгодно, можно подумать», – приводит слова Щитова «Советский спорт».