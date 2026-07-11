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«Автомобилист» продлил договор с форвардом Ильёй Овчинниковым на год

«Автомобилист» продлил договор с форвардом Ильёй Овчинниковым на год
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«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Ильёй Овчинниковым, сообщает пресс-служба клуба. Двустороннее соглашение рассчитано на год.

В минувшем сезоне 24-летний форвард провёл 11 матчей в Континентальной хоккейной лиге, отметившись одной результативной передачей за 9.59 в среднем на льду. В ВХЛ на его счету 40 игр, 12 голов и 13 ассистов за «Горняк-УГМК» в регулярном чемпионате сезона-2025/2026, а также 3 (2+1) очка в 12 матчах в плей-офф.

Всего в КХЛ Овчинников провёл 102 игры, забросил три шайбы и сделал четыре голевые передачи при показателе полезности «-16». Во Всероссийской хоккейной лиге он суммарно сыграл 175 матчей и набрал 83 (36+47) очка.

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