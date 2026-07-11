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Московское «Динамо» представило план предсезонной подготовки

Московское «Динамо» представило план предсезонной подготовки
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Хоккейный клуб «Динамо» Москва опубликовал график подготовки команды к предстоящему регулярному чемпионату КХЛ. Бело-голубые выйдут из отпуска 30 июля, когда пройдут ежегодное углублённое медицинское обследование.

Сначала команда отправится в город Бор, где несколько лет назад уже проходила предсезонную подготовку. Сборы будут состоять из нескольких циклов, которые пройдут с 1 по 13 августа, 14-го числа состоится контрольный матч с «Торпедо».

Затем бело-голубые вернутся в Москву, где проведут встречу с казанским «Ак Барсом» 20 августа на «ВТБ Арене», а спустя четыре дня сыграют с ЦСКА на стадионе армейцев.

С 27 по 30 августа в «Динамо» примет участие в Кубке мэра Москвы. На этом турнире команда вновь сыграет с «Торпедо» 28 августа, а в следующие два дня проведёт ещё две встречи, соперники станут известны позднее.

Отмечается, что в подготовке возможны точечные изменения, информация о которых будет опубликована на страницах команды в социальных сетях.

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