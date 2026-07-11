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Генменеджер «Филадельфии» высказался о том, что «Анахайм» повторил оффершит Карлссону

Генменеджер «Филадельфии» высказался о том, что «Анахайм» повторил оффершит Карлссону
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о том, что клубу не удалось заполучить форварда «Анахайм Дакс» Лео Карлссона. «Флайерз» сделали 21-летнему шведу оффершит на пять лет и $ 90 млн. «Дакс» повторили предложение и оставили игрока за собой. Таким образом, Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«Понимали, что такой исход возможен. Хотя результат не оправдал наших ожиданий, наша цель не меняется. Мы по-прежнему полны решимости использовать каждую возможность для усиления нашей команды и её развития. Стремимся стать стабильным и постоянным претендентом на Кубок Стэнли, не жертвуя при этом нашим будущим», — приводит слова Бриера пресс-служба «Филадельфии» в социальной сети Х.

Если бы «Анахайм» не повторил предложение, «Флайерз» пришлось бы отдать им четыре собственных драфт-пика первого раунда в качестве компенсации за переход Карлссона.

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