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Стали известны команды, которые сыграют на мемориале Ромазана

Стали известны команды, которые сыграют на мемориале Ромазана
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Пресс-служба «Металлурга» опубликовала состав участников XXXV традиционного мемориала имени Ивана Ромазана.

На предсезонном турнире в Магнитогорске, который пройдёт с 25 по 29 августа, сыграют «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Лада» и «Амур».

В прошлом году победу одержала «Магнитка» из Всероссийской хоккейной лиги, обыгравшая «Салават Юлаев», «Металлург» и «Барыс».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 начнётся 5 сентября несколькими матчами и продлится до 20 марта. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии.

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