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Вратарь «Ванкувера» Толопило ответил, что его больше всего удивило в Северной Америке

Вратарь «Ванкувера» Толопило ответил, что его больше всего удивило в Северной Америке
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Белорусский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило рассказал, что был удивлён культурой чаевых в Северной Америке.

– Что тебя больше всего удивило в Северной Америке в бытовом плане?
– Наверное, больше всего — культура чаевых. Это было для меня непривычно. Можно зайти в обычную кофейню, заказать кофе за $ 5, а тебе предлагают оставить ещё от 18 до 32% чаевых. Вот этого я сначала совсем не понимал.

Конечно, если идёшь в ресторан, где тебя обслуживают, проводишь вечер с семьёй или друзьями — оставить чаевые абсолютно нормально. Но когда просто покупаешь кофе или бутылку колы, а от тебя тоже ожидают чаевые, для меня это до сих пор выглядит немного странно. Это был такой небольшой культурный шок, — приводит слова Толопило Sport5.by.

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