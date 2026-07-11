«Миннесота» продлила контракт с защитником Карсоном Ламбосом на год

«Миннесота Уайлд» подписала новый контракт с защитником Карсоном Ламбосом, сообщает пресс-служба клуба. 23-летний канадец заключил двустороннее соглашение на один год. Зарплата в НХЛ составит $ 850 тыс., в АХЛ – $ 110 тыс.

В минувшем сезоне Ламбос дебютировал в Национальной хоккейной лиге, сыграв один матч в регулярном чемпионате за «Миннесоту». В АХЛ на его счету 70 игр за «Айову Уайлд» в регулярке, восемь заброшенных шайб и 11 результативных передач при показателе полезности «-4».

Карсон был выбран «Уайлд» в первом раунде под общим 26-м номером на драфте НХЛ 2021 года.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 «Миннесота» заняла третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 104 очка. В плей-офф «дикари» дошли до 1/4 финала, где проиграли в серии «Колорадо Эвеланш» (1-4).