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Капитан «Филадельфии» Кутюрье — об оффершите Карлссону: продуманный ход и умный шаг

Капитан «Филадельфии» Кутюрье — об оффершите Карлссону: продуманный ход и умный шаг
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Капитан «Филадельфии» Шон Кутюрье прокомментировал оффершит, который клуб сделал нападающему «Анахайм Дакс» Лео Карлссону. 21-летнему шведу предложили контракт на пять лет и $ 18 млн за сезон. «Утки» повторили условия и сохранили игрока.

«Генменеджер предпринимает шаги, чтобы улучшить нашу команду. Это был продуманный ход и умный шаг, он не жертвовал нашим будущим. К нам нужно начать относиться серьёзно. Приятно быть частью этой организации», – приводит слова Кутюрье Sportsnet.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей за «уток», в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+4». Также на его счету 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков. Всего Лео сыграл 201 встречу в регулярках НХЛ, где заработал 141 (61+80) очко.

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