«Оттава» подписала однолетний контракт с Тайлером Буше, форвард ещё не играл в НХЛ

«Оттава Сенаторз» заключила новый контракт с нападающим Тайлером Буше, сообщает пресс-служба клуба. 23-летний американец заключил двустороннее соглашение на один год. Зарплата в НХЛ составит $ 850 тыс., а в АХЛ – $ 90 тыс.

В Национальной хоккейной лиге Буше не сыграл ни одного матча. В минувшем сезоне на его счету 47 игр в регулярном чемпионате АХЛ за «Бельвиль», 12 заброшенных шайб и 14 результативных передач.

Тайлер — сын бывшего вратаря клубов НХЛ Брайана Буше. Форвард был выбран «Сенаторз» в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НХЛ 2021 года.

По итогам минувшей регулярки «Оттава» заняла шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 99 очков. В плей-офф команда проиграла «Каролине Харрикейнз» в серии 1/8 финала со счётом 0-4.